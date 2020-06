Kapsch stattet U-Bahn in Brasilien mit Funk aus

Kapsch baut das Funknetz mit vier Basisstationen, 30 Cab Radios in Zügen und 140 tragbaren Funkgeräten. TETRA steht für „terrestrial trunked radio“; es handelt sich um einen Standard im digitalen Bündelfunk. Die U4 in Rio wird auch wegen der Olympischen Sommerspiele 2016 errichtet, die in der brasilianischen Metropole stattfinden werden.