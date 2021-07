Komplettverkauf von Opera nach China gescheitert

Ein geplanter Komplettverkauf des norwegischen Webbrowser-Anbieters Opera Software nach China ist nach Angaben des Unternehmens vom Tisch. Die Übernahme im Volumen von 1,24 Milliarden Dollar sei gescheitert, teilte der Konzern am Montag in Oslo mit. Stattdessen sollen für 600 Millionen Dollar nur Firmenteile an das Konsortium Qihoo 360 aus der Volksrepublik verkauft werden. Dazu gehört auch das Geschäft mit Browsern für PCs und Smartphones.

Damit dürften auch rund 1000 Mitarbeiter wechseln. Opera zählte zuletzt mehr als 1.600 Mitarbeiter, 560 davon sind jenen Sparten zugeordnet, die nicht verkauft werden. Lars Boilesen wird der verkauften Consumer-Sparte in seiner Rolle als CEO bis zumindest zum Jahresende erhalten bleiben. Der Deal soll bis zum Ende des dritten Quartals abgeschlossen werden.