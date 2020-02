Kriminalität im Netz: die wichtigsten Tipps für einen effektiven Schutz

Wie verbreitet ist der Identitätsdiebstahl?

Ich spreche lieber von Identitätsmissbrauch, weil Ihr Name, Adresse, etc. wird Ihnen ja nicht weggenommen, sondern nur missbraucht. Nichtsdestotrotz bringt Ihnen das viele Scherereien, und leider kann man dagegen relativ wenig tun. Bei der Lösung sind wir auch auf die Privatwirtschaft angewiesen – etwa indem sich Händler bei gefährdeten Produktgruppen nicht mehr auf ein Umrouten der Lieferungen einlassen, oder indem sie verstärkt Adressprüfungen durchführen, oder häufiger die Dienste von Auskunfteien und Scoring-Unternehmen in Anspruch nehmen. Wenn die Händler dann vielleicht noch mehrere Dienste und Optionen in Anspruch nehmen, steigt die Sicherheit deutlich.

Ich finde es für den Händler praktisch, etwa die Daten der Kundschaft automatisch zu überprüfen. Da kenne ich die eine oder andere auf dem Markt befindliche Software für automatisierte Stammdatenabgleiche und ich bin ein absoluter Verfechter davon, auch wenn mir bewusst ist, dass dies etwas kostet. Man muss einfach sagen: Sicherheit kostet etwas, ist aber im Endeffekt zumeist billiger.

Wie hoch ist die Aufklärungsquote bei eCommerce-Fraud?

In der Wirtschaftskriminalität generell liegt die Aufklärungsquoten rund um die 57 Prozent. Beim Ausspähen von Daten eines unbaren Zahlungsmittels, wie der einer Kreditkarte leider nur bei rund 20 Prozent. Je nach Deliktsform variieren diese Zahlen und das stellt jeweils andere Herausforderungen an unsere Ermittlungen – aber ja, wir haben Erfolge.

Was sind ihre Top 3 Tipps gegen Internetbetrug?

Erstens: Wissen schaffen! Zum Beispiel in allen Bereichen des Unternehmens Awareness, also Bewusstsein, schaffen, dass es Betrug gibt. Das dient Ihnen als Unternehmer, aber auch Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden es Ihnen als Privatpersonen danken.

Zweitens: Hilfestellungen nutzen und Mitarbeitern helfen! Werfen Sie regelmäßig einen Blick auf die Präventions- & Opferhilfe des Bundeskriminalamtes. Bieten sie eine Ansprechstelle, nehmen Sie Anfragen und Hinweise von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ernst, auch wenn sie zur Unzeit kommen. Und besuchen Sie Informationsveranstaltungen wie den Sicherheitsgipfel am 5. März im Handelsverband.

Drittens: Nutzen Sie aktuelle Praktiken und Software. Gerade hier kann man sich gut schützen, beginnend bei der Durchführung von Updates Ihrer Systeme, der Nutzung von besonderen Services, wie Zusatzleistungen der Logistiker oder der Zahlungsdienstleister bis zur Verwendung von Scoringunternehmen. Jedes Mehr an Schutz ist potentiell auch ein Mehr an Sicherheit!

Veranstaltungstipp:

[handels]zone: "Betrug im eCommerce"

Der Sicherheitsgipfel im Handelsverband

05. März 2020, 18.00 bis 20.00 Uhr

Handelsverband, Alser Straße 45, 1080 Wien



Kostenfreie Anmeldung auf:

https://www.handelsverband.at/events/handelszone/handelszone-am-05032020/