Kryptowährung XRP crasht nach US-Klage

Der Preis von XRP, der nach Bitcoin und Ethereum drittgrößte Kryptowährung der Welt, befindet sich im freien Fall. Der Token der dahinterstehenden Firma Ripple verlor in den vergangenen Tagen fast die Hälfte seines Werts. Auslöser war neben anderen Faktoren die Klage der US-Börsenaufsicht SEC, der Ripple vorwirft, unangemeldet XRP-Token im Wert von 1,3 Milliarden Dollar verkauft zu haben. Die Begründung der Klage hat weitreichende Folgen.

Wertpapiere oder Kryptowährung

Die SEC stellt in ihrer Klagsschrift nämlich in Frage, ob es sich bei XRP überhaupt um eine Kryptowährung handelt oder die Token im Grunde genommen digitalisierte Wertpapiere der Firma sind, die wie Aktien inklusive aller damit verbundenen Regularien behandelt werden müssten. Ripple ist in dieser Hinsicht angreifbarer als andere Kryptowährungen, weil sämtliche XRP-Token von der Firma selbst zentral erzeugt wurde. 100 Milliarden Token wurden 2013 auf diese Weise geschaffen.