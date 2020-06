LG Display verringert Quartalsverlust

Der südkoreanische Flachbildschirmhersteller LG Display hat seinen fünften Quartalsverlust in Folge verbucht, der allerdings deutlich geringer ausfiel als vor einem Jahr. Zwischen Oktober und Dezember fiel ein operativer Verlust von 145 Milliarden Won (etwa 98 Millionen Euro) an, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Vor einem Jahr hatte das Minus noch 387 Milliarden Won betragen, im Vorquartal sogar 492 Milliarden Won.

Das Unternehmen profitierte vor allem von der hohen Nachfrage von Smartphone- und Tablet-Computerherstellern sowie einer Stabilisierung bei den lange gefallenen Preisen für Fernsehbildschirme. Zu LG Displays wichtigsten Kunden zählen der iPhone- und iPad-Hersteller Apple sowie Amazon mit seinem Tablet-Computer Kindle Fire. Der Konzern konkurriert mit der ebenfalls südkoreanischen Samsung Electronicsum die weltweite Marktführerschaft bei Flachbildschirmen.