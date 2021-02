Magenta Business zeigt praktische IoT-Anwendungen

Im kostenlosen Webcast von Magenta Business dreht sich kommende Woche alles um das Thema "Internet of Things".

Ob Anwendungen für Industrie oder Smart Cities – IoT (Internet of Things) weckt großes Interesse. Damit Menschen mit Geräten, Maschinen mit Maschinen oder Fahrzeuge mit Produkten kommunizieren können, braucht es neben herkömmlichen Netztechnologien wie LTE und künftig 5G jedoch auch eigens für IoT entwickelte Übertragungstechnologien wie NB-IoT (NarrowBand IoT) oder LTE-M (Long Term Evolution for Machines).

IoT im Fokus

Worin die Vorteile dieser neuen Übertragungsmöglichkeiten liegen und welche Mobilfunktechnologien national und international verfügbar sind, erläutern Experten im kostenlosen Webcast von Magenta Business.

Außerdem wird darauf eingegangen, welche Mobilfunktechnologie sich für den jeweiligen Anwendungsfall eignet und was bei der Konzeption einer IoT-Lösung beachtet werden muss.

Details zum Webcast

Der Magenta Business-Webcast zum Thema "Internet of Things – Netztechnologien für jede Anwendung" findet am 2. März um 10:00 Uhr statt und wird zirka eine Stunde dauern. Die Teilnahme an dem Webcast ist kostenlos – eine Anmeldung auf der entsprechenden Magenta-Website ist erforderlich.

Auskunft über dies IoT-Themen geben unter anderem Miguel Rodriguez, Senior Manager IoT Device Verification & Engineering von der Deutsche Telekom; Matthias Fiegl, VP IoT Sales and Marketing Europe ebenso von der Deutsche Telekom und Patrick Lamplmair ,CTO & Co-Founder von Tributech Solutions.