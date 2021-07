Mark Zuckerberg erscheint im Oculus-Streit vor Gericht

Mark Zuckerberg ist in Dallas vor Gericht erschienen. In der Verhandlung geht es um Vorwürfe, nach denen Facebook Teile seiner Virtual-Reality-Technologie geklaut haben soll.

Die Firma Zenimax Media, zu der auch der Computerspieleentwickler id Software gehört, wirft dem Unternehmen Oculus, das seit 2014 zu Facebook gehört, vor, Teile seiner Virtual-Reality-Technologie widerrechtlich übernommen zu haben (die futurezone berichtete). Zenimax fordert eine finanzielle Entschädigung in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar (rund 1,9 Milliarden Euro). Der Fall wird vor einem Gericht in Dallas verhandelt. Am Dienstag sagte Facebook-Boss Mark Zuckerberg in dem Prozess aus, wie die BBC schreibt. Die Vorwürfe betreffen vor allem den VR-Experten und Spieleentwickler John Carmack. Er hat eine Zeit lang sowohl für id Software als auch für Oculus gearbeitet. 2013 hat er sich dann von id verabschiedet.