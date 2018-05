Marktberuhigung: Elon Musk kauft Tesla-Aktien um Millionen

Musk warnt Investoren vor weiteren Wetten gegen Tesla. Bei den Leerverkäufen, mit denen solche Geschäfte abgeschlossen werden, sei mit "einem Massaker" zu rechnen. Leerverkaufs-Investoren sollten sich besser überlegen, auszusteigen. Das Vertrauen des Gründers in sein Unternehmen scheint also durchaus gegeben. Trotzdem ist das Interesse an Wetten gegen Tesla an den Börsen weiterhin hoch. Wie sich der Kurs weiter entwickelt, hängt im großen Ausmaß davon ab, ob Tesla seine Produktionsvorgaben beim Model 3 erfüllen kann. Das wird sich schon Ende Juni zeigen. Musks Zukauf hat vor diesem Hintergrund rein symbolischen Wert.