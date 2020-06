Microsoft: Bill Gates trat für Skype-Deal ein

Vor kurzem gab Microsoft bekannt, dass der Computerkonzern Skype um 8,5 Milliarden US-Dollar kaufen wird. Nun gab Bill Gates gegenüber der BBC an, ein großer Befürworter des Geschäfts gewesen zu sein und den Vorstand von dem Plan überzeugt zu haben. "Ich glaube, es ist ein großartiger Deal für Skype und für Microsoft", erklärte er.

Der Dienst für Internettelefonie befand sich trotz 663 Millionen Nutzern weltweit zuletzt in der Verlustzone. Gates erklärte, dass der Schritt strategisch richtig war und dass Videokonferenzen durch die Zusammenarbeit in Zukunft deutlich besser werden sollen. "Es wird spannend zu sehen sein, wie die brillanten Ideen der Microsoft-Forschung in Skype einfließen und was daraus wird", schloss der Multimilliardär.