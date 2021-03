Microsoft Österreich bekommt neuen Chef

Ein Osttiroler wird der neue Chef an der Spitze des Konzerns in Österreich.

Der 47-jährige Hermann Erlach folgt Dorothee Ritz nach, die nach 6 Jahren an der Spitze zu einem führenden Industriekonzern wechselt. Erlach war bereits seit 2018 Mitglied der Geschäftsleitung und als Chief Operating Officer (COO) tätig.



„Mit viel Freude und Optimismus starte ich in meiner neuen Rolle als General Manager und möchte den erfolgreichen Weg hier in Österreich weiter führen, aber auch ein neues Kapitel der Zusammenarbeit aufschlagen. Das gelingt nur als Teamleistung“, sagt Erlach.

Bisherige Karriere

Der Wechsel erfolgt offiziell am 1. Mai. Erlach ist seit 2015 bei Microsoft Österreich, er begann als Leiter des Bereichs Enterprise Services. Seit 2018 war er COO und Sprecher für Innovationsthemen. Davor sammelte er Management-Erfahrung bei internationalen Unternehmensberatungen wie Capgemini Consulting oder Booz & Company.



Erlach ist Vater einer elfjährigen Tochter und in seiner Freizeit engagierter Mountain-Biker.