Microsoft steigert Umsatz dank Surface, Xbox und Office

Der Umsatz von Microsoft kletterte im vergangenen Quartal um 25 Prozent auf 23,2 Milliarden Dollar, wie der Konzern in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bekannt gab. Analysten hatten lediglich einen Umsatzanstieg auf 22 Milliarden Dollar erwartet. Wegen des im Sommer angekündigten massiven Stellenabbaus und den damit verbundenen Abfindungen ging der Gewinn trotz des gesteigerten Umsatzes zurück. Analysten bewerteten die Geschäftszahlen positiv, an der Wall Street legten Microsoft-Aktien am Donnerstag im nachbörslichen Handel mehr als drei Prozent zu.

Besonders stark sind die Umsätze von Microsofts Surface-Tablets gestiegen. Im vergangenen Quartal setzte Microsoft mit den Geräten 908 Millionen Dollar um, 127 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Wie viele Geräte verkauft wurden, gab Microsoft dennoch nicht bekannt. Es war das erste volle Quartal mit dem neuen Modell Surface Pro 3 (futurezone-Test). Auch die Verkäufe der Lumia-Smartphones steigen. So wurden 9,3 Millionen Geräte verkauft, knapp sechs Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.

Die Xbox verkauft sich ebenfalls gut, im vergangenen Quartal wurden laut Microsoft 2,4 Millionen Stück verkauft. Unklar bleibt, wie dabei die Aufteilung zwischen der neuen Xbox One und der älteren Xbox 360 aussieht. Ein weiterer wesentlicher Teil von Microsofts Umsatz kommt von den Office365-Abos. Hier verzeichnet der Konzern aktuell sieben Millionen Abonnenten. 2013 waren es noch 5,6 Millionen.