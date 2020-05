Microsoft verdient prächtig an Android

Doch hinter der vermeintlich guten Nachricht steckt starke Kritik am Software-Hersteller. Denn ebendiese Summe verberge, dass Microsofts „Entertainment and Devices“-Bereich schwere Verluste schreibe. Für das abgelaufene Fiskal-Jahr konnte Microsoft zwar einen Gewinn von 848 Millionen US-Dollar in der ED-Sparte verbuchen, doch ohne die Android-Einnahmen sähe das deutlich anders aus.

Laut Sherlund würde diese Sparte ohne die Patentzahlungen rund 2,5 Milliarden US-Dollar pro Jahr an Verlusten einbringen. Davon seien allein rund zwei Milliarden der Xbox-Plattform zuzuschreiben. Daher fordert er unter anderem die Ausgliederung von Xbox aus aus dem Unternehmen, da diese nicht zum Rest von Microsoft passe.