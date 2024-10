Mampfen im Raumschiff: Doritos zeigt Werbespot für Weltraum-Chips

Knusprige Tortilla-Chips aus Maismehl kennt man in den USA als Doritos. Die Marke steht wie kaum eine andere für den beliebten Snack in Dreiecksform. Am Montag hat der Hersteller des beliebten Snacks ein Werbevideo veröffentlicht, das zeigt, wie Mitglieder der Polaris Dawn-Mission im All geräuschvoll Doritos knabbern.

➤ Mehr lesen: ISS-Astronaut freut sich über seltene Überraschung

Im Video sieht man die Crewmitglieder Jared Isaacman, Scott Poteet, Sarah Gillis und Anna Menon in der SpaceX Crew-Dragon-Kapsel. Wie man es bereits von ähnlichen Videos von der Internationalen Raumstation ISS kennt, in denen dort stationierte Astronauten verschiedene Snacks verspeisen, lässt sich die Polaris-Dawn-Crew die Chips in den Mund schweben.