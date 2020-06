Microsoft verzeichnet Gewinnrückgang

Nadella selbst zeigte sich am Donnerstag zufrieden mit dem Abschneiden. „Wir machen gute Fortschritte bei unseren Angeboten für Verbraucher wie Bing und Office 365 Home. Und unsere Firmenkunden nehmen unsere Cloud-Lösungen an“, erklärte er am Firmensitz in Redmond. Microsoft werde davon auch langfristig profitieren.

Mit den Geschäftszahlen übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Die Aktie stieg nachbörslich um annähernd 3 Prozent. Dass die Zahlen auf den ersten Blick schwächer ausgefallen waren, lag auch an ungünstigen Buchungseffekten.