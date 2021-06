Mindbreeze und K3 Innovationen GmbH bauen Partnerschaft aus

Mindbreeze InSpire

Unabhängig davon hat die Mindbreeze GmbH mit „Mindbreeze InSpire“ eine zukunftsweisende Insight Engine basierend auf künstlicher Intelligenz entwickelt, mit der Informationen aus Datenbanken, Formularen, Dokumenten und E-Mails gleichermaßen innerhalb von Sekunden lokalisiert und verknüpft werden können.



Was liegt da näher, als beide Wissensmanagement-Lösungen in einem Komplettpaket anzubieten?



Beide Unternehmen forcieren den Ausbau der Partnerschaft, um gemeinsame innovative Wissensmanagement-Lösungen für den deutschen Mittelstand darzustellen. Durch die Zusammenarbeit entsteht eine neue Lösung, die Themen wie Unternehmensportale, 360-Grad-Sichten im Wissensmanagement und künstliche Intelligenz für das Verstehen von Informationen abdeckt und die ohne nennenswerten Projektaufwand eingeführt werden kann. Mit der SocialBOX bietet K3 für die IntranetBOX zusätzlich eine Kommunikations-App, welche auf dem Desktop und dem Handy läuft und zwar unter deutschen Datenschutzgesetzen.



„Mit Mindbreeze InSpire bieten wir unseren hauptsächlich mittelständischen Kunden den Einstieg in High-End-Wissensmanagement-Lösungen, was vorher nur auf Konzernebene -möglich war. Mindbreeze zählt zu den Top-Anbietern mit exzellenten Analystenbewertungen.