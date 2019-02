Mit künstlicher Intelligenz gegen Cyberbedrohungen

Verteilte Rechenzentren und Internet der Dinge

Auf seiner Unternehmensmesse Cisco Live Europe stellte der US-Netzwerkausrüster Lösungen vor, mit denen Daten über verschiedene Plattformen hinweg verwaltet werden können. Daten würden nicht mehr in Rechenzentren gesammelt, sondern seien heute überall, sagte Roland Acra, der Leiter der Rechenzentrumssparte bei Cisco.

Einen weiteren Schwerpunkt bildete das Internet of Things (IoT). Präsentiert wurden neue Plattformen zur Vernetzung von Sensoren, neue Entwicklerwerkzeuge für Anwendungen, bei denen Daten nicht mehr in die Cloud geschickt, sondern direkt am Gerät verarbeitet werden, und Lösungen, die die Sicherheit im Internet der Dinge erhöhen.