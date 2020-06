Mobilfunkbranche hat die Nase voll von Festplattenabgabe

“Ein großes Problem ist die Dimension der geplanten Abgabe. Die Leerkassettenabgabe hat 17 Millionen Euro jährlich eingebracht. Die Festplattenabgabe soll jetzt 45 Millionen bringen”, so Trionow. Dass die anfallenden Kosten ohnehin auf die Kunden abgewälzt werden könnten, will keiner der Geschäftsführer aussprechen. “Es ist noch zu früh, um Aussagen über mögliche Preissteigerungen für Kunden zu machen. Wir glauben aber, dass unser Umsatz betroffen wäre”, sagt Graf. Im heiß umkämpften österreichischen Markt sei eine komplette Abwälzung der Kosten an den Kunden nicht möglich. Alternativen zur Festplattenabgabe haben die Mobilfunker keine in der Tasche, in der Ablehnung des Vorschlags der Rechteverwerter stehen die drei großen Unternehmen aber Schulter an Schulter: “Damit wollen wir nichts zu tun haben”, fasst Bierwirth zusammen.