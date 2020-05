Möbelhersteller setzt auf modernste Anlagenlösung Europas

Beim Betreten des hali-Möbelwerks in Eferding kommt man an alten Hobelbänken vorbei – so ziemlich das Einzige, das noch an den klassischen Tischlereibetrieb, der 1942 gegründet wurde, erinnert. Denn auf den ersten Blick bringt man in der 25.000 Quadratmetern großen Halle kaum etwas einer herkömmlichen Möbelproduktion in Verbindung.

Auf langen Fertigungsstraßen, die von schweren Maschinen gesäumt sind, rollen unaufhörlich unterschiedlich große Holzplatten. Menschen sind kaum zu sehen. Ein paar Arbeiter sitzen hinter Bildschirmen, tippen auf den Tastaturen und blicken immer wieder kontrollierend auf. Sie sorgen dafür, dass der Produktionsprozess einwandfrei abläuft.