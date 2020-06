MySugr: Wiener gewinnen "Startup Challenge"

Mehrere Hundert Start-ups aus 46 Ländern haben sich beworben, nur eines konnte den begehrten Preis für sich gewinnen: Bei der im Rahmen der Wiener Start-up Week ausgetragenen “Startup Challenge” konnte sich MySugr mit Sitz in Wien durchsetzen. 50 Start-ups schafften es ins Halbfinale, zehn von diesen buhlten im großen Finale um die Gunst der Fach-Jury.

MySugr gewinnt 30.000 Euro und bekommt einen Aufenthalt von drei Wochen nahe dem Silicon Valley (in einem Haus in Santa Cruz) im Rahmen der “ Techcrunch Silicon Valley Tour de Force” gesponsert - Flugtickets und Netzwerk-Unterstützung des österreichischen Business-Angel-Fonds SpeedInvest inklusive. Auf dem zweiten Platz landeten ex aequo MyKoob aus Litauen und PocketGuide aus Ungarn.

Bei MySugr geht es um die effizientere Diabetes-Therapie mit Hilfe einer Smartphone-App. Das Start-up befindet sich derzeit noch im Stealth-Mode, will aber Ende 2011/Anfang 2012 offiziell starten. Nähere Details darüber, wie der Dienst funktionieren soll, wird es erst dann geben. Der Markt für die Applikation soll jedenfalls riesig sein: 350 Millionen Menschen leiden weltweit an Diabetes.