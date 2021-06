Nach Präsentation: BlackBerry-Aktie stürzt ab

Die Börsianer glauben offenbar nicht an ein schnelles Comeback des Smartphone-Pioniers Blackberry. Mit dem neuen Betriebssystem Blackberry 10 und frischen Smartphones will das kanadische Unternehmen den Befreiungsschlag schaffen. Doch die Anleger sind misstrauisch: Nachdem die Aktie zur Premiere am Mittwoch bereits um 12 Prozent eingebrochen war, rutschte sie am Donnerstag im frühen New Yorker Handel um weitere 9 Prozent ab.