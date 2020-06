Nachfrage nach IT-Fachkräften gestiegen

Die Stellenangebote für IT-Fachpersonal haben 2010 im Vergleich zu 2009 um zwölf Prozent zugelegt. Insgesamt registrierte der Personalberater Robert Fitzthum im Vorjahr rund 15.600 Stellenangebote. Im vierten Quartal 2010 betrug das Plus gar 35 Prozent. Die Gewinner des Jahres waren Support-Fachkräfte (+24 Prozent) und Programmierer (+22 Prozent).

Treibende Kraft für den Aufschwung seien der Export und die Konsolidierung im Bankenwesen. Angesichts der dynamischen Entwicklung des Marktes und des in einigen Segmenten bereits knappen Personalangebots rechnet Fitzthum damit, dass Unternehmen schon demnächst auf ausländische Kräfte angewiesen sein werden.

Auch das Beratungsunternehmen Capgemini teilte am Mittwoch mit, dass die Unternehmen wieder mehr in die IT investieren, konkret um 1,7 Prozentpunkte auf nunmehr 16,3 Prozent der Gesamtausgaben. Investiert wird vor allem in die Entwicklung neuer Software, das zeigt die IT-Trends-Studie 2011, für die Capgemini im Oktober 2010 die IT-Verantwortlichen von 173 Großunternehmen im deutschsprachigen Raum befragte.

Web 2.0 Elemente werden - jenseits des allgemeinen Hypes - erst in den nächsten 24 Monaten an Bedeutung gewinnen. Trotz leicht gestiegener Eigenleistung lagern Unternehmen nach wie vor viele IT-Arbeiten aus. Der größte Teil der Aufträge (im Schnitt 65 Prozent) geht an Auftragnehmer in Zentraleuropa. Indische Dienstleister erhalten etwa 15 Prozent des Gesamtvolumens.