Neue Bankomatkarte der Erste Bank sorgt für Probleme

Seit Anfang April bekommen Kunden von Erste Bank und Sparkassen mit der Debit Mastercard eine neue Bankomatkarte ausgestellt, die einige Vorteile bietet. Da diese über eine 16-stellige Kartennummer auf der Vorderseite verfügt, kann sie wie eine Kreditkarte auch zum Bezahlen online verwendet werden. Bei manchen Bezahlterminals in Geschäften führt das aber zu Problemen, da die Karte nicht als klassische Bankomatkarte ( Debit), sondern fälschlicherweise als Kreditkarte erkannt wird. Auch Apple-Pay-Kunden sind betroffen, falls sie die neue Mastercard Debit zum Zahlen hinterlegt haben.

Probleme beim Zahlen

Bei Terminals, wo der Verkäufer manuell zwischen Bankomat- und Kreditkartenzahlung wählen muss, werden Zahlungen abgelehnt, wenn man „per Bankomat“ zahlen will. Das konnte die futurezone in mehreren Geschäfte, etwa einer Wiener Apotheke, einer Mann-Filiale und einer Trafik nachstellen. Auch in einer Filiale des Edelmetall-Händlers Philoro wurde die Karte abgelehnt, da das System die Karte als Kreditkarte einstufte und Kreditkartenzahlungen nicht akzeptiert werden, wie ein Leser berichtet. Philoro teilte auf futurezone-Anfrage mit, dass die neuen Karten eigentlich akzeptiert werden sollten. Man werde der Sache nachgehen.

Während im futurezone-Selbstversuch die Apothekerin nach zwei Fehlversuchen manuell eine „ Kreditkartenzahlung“ bei ihrer Kassensoftware auslöste und die Zahlung dadurch endlich klappte, wusste der Mitarbeiter der Mann-Filiale bereits nach der ersten Fehlermeldung am Terminal Bescheid: „Ja, das passiert öfters. Bei den neuen Karten muss man immer Kreditkarte auswählen.“

Wenngleich in den beiden Fällen das Zahlen über diesen Umweg möglich war, scheitert man mit der Debit Mastercard jedoch unweigerlich, wenn man beim Einkauf bei Billa, Merkur, Penny und Bipa gleichzeitig Geld an der Kassa abheben möchte. Der REWE-Konzern hat diese praktische Funktion vor kurzem für seine Handelsketten eingeführt – allerdings nur für Kunden, die mit Bankomatkarten zahlen. Da die Debit Mastercard vom System nicht richtig erkannt wird, streikt das Terminal.