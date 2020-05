Nur zwölf Prozent der heimischen Händler verkaufen online

“Wir merken gar nicht mehr, wie wichtig das Internet in unserem Leben geworden ist”, sagt Agnes Streissler-Führer, die mit ihrem Team die von Google in Auftrag gegebenen Studie zur österreichischen Internetwirtschaft durchgeführt hat. Im Fokus lag dabei der volkswirtschaftliche Wert des Internets. 17,3 Milliarden Euro trägt die lokale Internetwirtschaft mittlerweile zur Gesamt-Wirtschaftsleistung in Österreich bei. 5,6 Prozent des österreichischen Bruttoinlandsprodukts werden laut der Erhebung über das Internet erwirtschaftet.

Doch obwohl mittlerweile die meisten Firmen das Internet zum Einkauf nutzen, bieten nur zwölf Prozent aller heimischen Einzelhandelsunternehmen ihre Waren auch im Netz zum Verkauf an. Eine Lücke gibt es auch auf Konsumentenseite: Während 81 Prozent der Österreicher heute Internetzugang haben, 77 Prozent davon Breitband, kaufen nur 40 Prozent aller Haushalte auch online ein. So gibt es laut der Studie auf beiden Seiten noch großes Wachstumspotenzial.

Das Potenzial sieht Studienautorin Streissler-Führer dabei vor allem bei traditionellen Unternehmen. Start-ups seien ohnehin schon Internet-affin und würden sich selbstverständlich auch online bewegen, doch gerade bei den tradtionellen Betrieben gebe es noch viel Aufholbedarf. “Multichanneling generiert Wachstum. Es gibt keine Gefahr, das eigene Geschäft durch einen Onlineauftritt zu kanibalisieren”, so Streissler-Führer. Derlei Bedenken seien mittlerweile durch zahlreiche Studien widerlegt.