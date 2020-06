Oettinger: "Auch Google muss sich an die Regeln halten"

Auch beim Infrastrukturausbau will der EU-Kommissar Druck machen. Die EU werde bis 2020 15 Milliarden Euro in den Breitbandausbau investieren, kündigte Oettinger an. "Wir haben eine gute Verkehrsinfrastruktur, aber wir hinken in ländlichen Gegenden bei der digitalen Infrastruktur hinterher." In den nächsten fünf Jahren wolle Europa bei der digitalen Infrastruktur zu Staaten wie Südkorea und den USA aufschließen.

Einheitliche europäische Regeln würden zu weniger Bürokratie führen, Investoren und Nutzer würden davon profitieren. Regulierung sei jedoch notwendig. Digitale Umwälzungen würden mehr und mehr die gesamte Wirtschaft erfasssen, von der Autoproduktion bis hin zu Banken und Versicherungen, so der EU-Kommissar: "Wir brauchen eine klare Strategie."