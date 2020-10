OnePlus-Gründer verlässt das Unternehmen und startet neue Firma

Abgang vor kurz vor wichtigem Launch

Zuletzt war Pei für die neue und bis dato erfolgreiche Nord-Reihe verantwortlich. Diese Position soll nun Emily Dai übernehmen, die bislang für OnePlus in Indien verantwortlich war.

Am 14. Oktober wird OnePlus sein neues Flaggschiff, das OnePlus 8T sowie möglicherweise ein weiteres Nord-Smartphone präsentieren. Dass Pei das Unternehmen nur wenige Tage vor einem so wichtigen Launch verlässt, lässt Gerüchte über die Umstände des Abgangs aufkommen. Demnach könnte es zu einem Streit in der Führungsriege gekommen sein.

In dem Twitter-Profil von Pei ist immer noch OnePlus angeführt. Möglich, dass der Abgang von Pei kurz nach der Präsentation des neuen OnePlus-Spitzenmodells verkündet wird.