Onlinehandel als Umsatzretter, jedoch Onlinebetrug steigt

Die Osternester müssen – abseits von Schokohasen und anderen Süßigkeiten – auch heuer nicht leer bleiben, selbst wenn sämtliche Non-Food-Geschäfte geschlossen sind. Alles, was man seinen Liebsten gern ins Körberl legt, findet sich schließlich ebenfalls in den Weiten des Internets. Um den bekannten E-Commerce-Giganten nicht das Feld zu überlassen, haben viele Geschäfte auf die aktuelle Situation reagiert und in den vergangenen Tagen in Windeseile das Projekt „ Webshop“ realisiert. „Wir rechnen damit, dass die heimischen Händler damit zumindest einen Teil ihrer Umsatzverluste aus dem stationären Handel kompensieren können“, sagt Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes.

Gemeinsam mit zahlreichen Kooperationspartnern hat dieser nun die Aktion „Partner helfen Händlern“ ins Leben gerufen. Händler werden dabei unterstützt, sich digital optimal aufzustellen – auch in Sicherheitsfragen, denn die Verlagerung des Handels ins Internet ruft verstärkt Cyberkriminelle auf den Plan. Diese versuchen aus der aktuellen Situation Profit zu schlagen, wie die EU-Strafverfolgungsbehörde Europol in ihrem aktuellen Report warnt. „Der Onlinebetrüger, im Fachjargon ‚Fraudster,‘ ist technologisch bestens aufgestellt, erkennt rasch die kleinsten Sicherheitslücken im Webshop und schlägt dann gnadenlos zu“, so Rainer Will.

Cyberkriminalität trifft alle

Wie sich Online-Händler vor Angriffen schützen können, war Thema beim gemeinsamen Sicherheitsgipfel von Handelsverband, Bundeskriminalamt und des Technologieanbieters CRIF Anfang März in Wien. Denn egal ob Online-Großkonzern oder kleine Verkaufsplattform – vor den ausgeklügelten Strategien eines Online-Frauds ist niemand gefeit, so eine der wesentlichen Erkenntnisse. Das belegt die jährlich von CRIF durchgeführte Studie „Betrug im E-Commerce“ : Demnach waren bereits neun von zehn Online- und Versandhändler in Österreich, Deutschland und der Schweiz von Betrug betroffen. Robert Deutsch, ehemaliger Corporate Risk Manager des Online-Modehändlers Zalando, geht von einer weit höheren Dunkelziffer aus, denn wer sage, es hätte ihn noch nicht getroffen, habe es einfach nicht bemerkt. Wichtiges Fazit der Sicherheitsexperten: „Machen Sie sich bewusst, dass jeder zum Betrugsopfer werden kann.“ Schutzmaßnahmen seien daher auch im E-Commerce essenziell. Schließlich sichere man auch Geschäftslokale mit Alarmen und setzt entsprechende Maßnahmen, um Dieben das Leben schwer zu machen.