Online-Betrug: "Wir sind alle angreifbar"

„Der Wandel im Internet befeuert Kriminalität im Netz“, sagt Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands, der am 5. März gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt und dem Lösungsanbieter CRIF zum Sicherheitsgipfel geladen hat. Will zufolge wächst der Online-Handel achtmal schneller als der stationäre. Damit nehmen auch Fake-Shops und die Zahl der kriminellen Akteure zu.

Betrug findet auf mehreren Ebenen statt. Nicht nur Online-Händler können durch verfälschte Identitäten manipuliert werden und dadurch einen immensen monetären Schaden nehmen, auch Konsumenten können in eine Betrugsfalle tappen. Oft ergaunern Hacker sensible und personenbezogene Daten bei Bezahlvorgängen im Online-Shop und nutzen diese im eigenen Interesse oder sie täuschen Konsumenten, um an Geld zu gelangen.

Delikte monetär geprägt

Laut Claus P. Kahn, Leiter des Büros für Bekämpfung von Betrug, Fälschung und Wirtschaftskriminalität beim Bundeskriminalamt, gab es 2018 etwa 36.000 Betrugsanzeigen. 13.000 davon beziehen sich explizit auf Internetbetrug. Davor gefeit ist niemand. „Wir sind alle angreifbar. Und glauben Sie mir, diese Betrüger sind leider wirklich gut. Denn: Sie wollen an Ihr Geld“, so Kahn. Angesichts der knapp 19.000 Cybercrime-Delikte, sind demnach zwei Drittel der Cybercrime-Delikte seien demnach monetär geprägt.