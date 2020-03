Erfolgreich im Schutz gegen Online-Betrug

Gerald S. Eder, Head of Business Development E-Commerce bei CRIF Österreich im Interview über die steigende Gefahr durch Betrug im E-Commerce und wie sich Online-Händler dagegen erfolgreich schützen können.

E-Commerce boomt, eine Begleiterscheinung ist die Zunahme an professionellen und zudem immer kreativeren Betrugsversuchen. Womit müssen Unternehmen rechnen?

Gerald S. Eder: Mit Zunahme des Online-Handels steigt auch der Betrug in diesem Bereich. 9 von 10 E-Commerce Unternehmen sind laut unserer aktuellsten CRIF DACH Studie von Betrug oder Betrugsversuchen betroffen. Das zeigt, dass mittlerweile jeder Online-Shop gefährdet ist. Die häufigste Betrugsform im österreichischen Online-Handel ist mit über 90% die variierende Identität, gefolgt vom Identitätsdiebstahl. Gerade hier werden die Betrüger immer kreativer und Unternehmen können sich nur durch modernste Technologielösungen schützen. Es ist daher wichtig auf Präventionsmaßnahmen zu setzen und in ein proaktives Fraud Prevention Management zu investieren.

Wie können sich Händler am besten schützen?

In unserer Studie haben wir festgestellt, dass nach wie vor viele Online-Händler (87%) auf manuelle Überprüfung als Maßnahme gegen Betrug setzen. Das ist nicht nur mit einem hohen Personal- und Kosteneinsatz verbunden, sondern die Betrugsmuster, die nur vernetzt erkennbar sind, können nicht identifiziert werden – und auch nicht in der Geschwindigkeit. Das heißt: Die effiziente Präventionsmaßnahme gegen Betrug für Online-Händler ist der Einsatz von innovativen Technologien, wie das bewährte CRIF Fraud Prevention Kit.