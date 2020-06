Panasonic kehrt dank Umbau in Gewinnzone zurück

Der japanische Elektronikkonzern Panasonic ist in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres in die Gewinnzone zurückgekehrt. Wie das Unternehmen am Dienstag bekannt gab, fiel zwischen April und Dezember unter dem Strich ein Gewinn von 243 Milliarden Yen (1,8 Milliarden Euro) an. Im Vorjahreszeitraum hatte noch ein Verlust von 623,8 Milliarden Yen in den Büchern gestanden.