PC-Branche im Umbruch: Neuorientierung nach Tablet-Schock

Auch bei der aktuellen Nummer drei Dell griff der Gründer ein. Michael Dell verbrachte fast das gesamte Jahr damit, sich die Kontrolle über das von ihm einst im Studentenwohnheim gegründete Unternehmen zurückzuholen. Zusammen mit verbündeten Finanzinvestoren bot er rund 25 Milliarden Dollar, um die Firma zu kaufen und von der Börse zu nehmen. In einer Übernahmeschlacht setzte er sich gegen den Milliardär Carl Icahn durch, der den Deal verhindern wollte. Michael Dell hofft, ohne ständige Rechenschaft an die Aktionäre das Unternehmen radikaler umkrempeln zu können. Unter anderem will er ins Geschäft mit Tablets und Smartphones vorstoßen.



Es gibt aber auch in der Branche Gewinner des Umbruchs wie Lenovo. Der chinesische Konzern, der erst 2005 mit der Übernahme des PC-Geschäfts von IBM in die Spitzenliga der Industrie vorstieß, schaffte es in diesem Jahr, den langjährigen Branchenprimus Hewlett-Packard zu entthronen. HP hatte sich selbst ein Bein gestellt - der Zick-Zack-Kurs mit den erst angekündigten und dann zurückgenommenen Plänen zur Abspaltung des PC-Bereichs verunsicherte die Unternehmenskunden. Lenovo sammelte viele von ihnen ein.