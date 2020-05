Richard Branson: "Das Geld kommt dann von allein"

"Globale Probleme wie der Rückgang von Ressourcen oder die Verschmutzung der Umwelt bieten für Unternehmer unglaubliche Gelegenheiten. Sie können saubere Lösungen finden und dabei auch noch Geld verdienen", so Branson am Dienstag in Wien. Der Multimilliardär, der einst als Schallplattenhändler begonnen hat, glaubt, dass eine neue Generation von Unternehmern, die ihre soziale Verantwortung ernst nimmt, die Welt zu einem besseren Ort machen kann. "Gutes tun und Spaß haben, dann kommt das Geld von allein", so lautet das Motto von Branson.

Dabei ist dem Unternehmer wohl bewusst, dass auch sein eigenes Business-Imperium dunkle Seiten hat. "Das Airline-Geschäft verschmutzt die Umwelt, so wie viele andere Industriezweige auch. Unsere Vision ist aber, dass das eine der saubersten Branchen überhaupt wird. Darum investieren wir unsere Luftfahrt-Gewinne in die Entwicklung von Treibstoffen, die umweltverträglich sind, etwa aus dem Ruß in Stahl- und Aluminium-Werken", so Branson.