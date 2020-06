Samsung beruft sich auf "Odyssee im Weltraum"

Im Ideenklau-Streit mit Apple um das Design von Tablet-Computern sucht Samsung jetzt Hilfe beim Filmklassiker "2001: Odyssee im Weltraum". Die Südkoreaner präsentierten im Ideenklau-Prozess in Kalifornien als Beweisstück ein Szenenfoto aus dem 1968 erschienenen Film, in dem Raumfahrer mit flachen Computern ohne Tastatur zu sehen sind. Samsungs Argument ist, das von Apple geschützte Tablet-Design sei damit schon Jahrzehnte alt.



Apple-Argumentation fraglich

Samsung untermauerte die These am Dienstag zudem mit Bildern aus der britischen Superhelden-Serie "The Tomorrow People", die in den 70er Jahren lief. Dort ist ein Tablet-Computer auf einem Tisch zu sehen. "Aus der Sicht Apples ist es wohl so, dass sie mit dem iPad und dessen Design praktisch eine Gerätekategorie definiert haben", meint der Wiener Anwalt Sascha Salomonowitz im Gespräch mit der futurezone.