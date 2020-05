SAP setzt Milliardenprojekt ByDesign auf Sparflamme

Die Magazine „ Wirtschaftswoche“ und „Euro am Sonntag“ berichteten am Samstag übereinstimmend, Technik-Vorstand Vishal Sikka habe den Entwicklungsstopp für das teure Großprojekt ByDesign am 10. Oktober auf einer Mitarbeiterversammlung bekannt gegeben. Nur noch ein kleines Team in Indien solle sich um die Wartung der Software kümmern. Ein SAP-Sprecher erklärte auf Anfrage, dies sei „vollkommen unzutreffend“. Business ByDesign werde noch weiterentwickelt, die Kunden erhielten auch noch Support und Updates. Doch sei das Produkt ausgereift, deshalb wolle Sikka Entwicklungskapazitäten davon abziehen und für die neue Datenplattform Hana einsetzen.

Den Berichten zufolge hat der Softwarekonzern in den vergangenen Jahren zwei bis drei Milliarden in die Entwicklung der Software investiert. Mit nur 785 Kunden und einem Jahresumsatz von 23 Millionen Euro sei das Produkt aber weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Sprecher wollte diese Zahlen nicht bestätigen. Ende 2011 habe es mehr als 1000 Kunden gegeben, damit sei die Zielmarke erfüllt worden. Diese war ursprünglich allerdings viel höher. SAP wollte einst 10.000 Kunden gewinnen und eine Milliarde Dollar Umsatz mit ByDesign erwirtschaften. SAP hat in diesem Jahr seinen Vorstand umgebaut und einen Sparkurs eingeschlagen. Am Montag eröffnet das Unternehmen mit seinen Zahlen zum dritten Quartal die deutsche Quartals-Berichtssaison.