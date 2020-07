Sharp bittet Banken und Sanierungsfonds um Hilfe

Eine Sprecherin des japanischen Konzerns wollte sich nicht konkret zu dem Bericht äußern. Das Management arbeite derzeit an Umbauplänen. Es gebe aber noch keine Entscheidungen. Insidern zufolge hat sich Sharp-Chef Kozo Takahashi gerade erst mit Vertretern der beiden Geldhäuser Mizuho und Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ getroffen, um auch hier neue Hilfen zu erfragen. Sharp - unter anderem als Zulieferer von Apple bekannt - leidet unter dem Preiskampf bei Displays. Die Japaner rechnen 2014/15 mit dem dritten Verlust in nur vier Jahren.