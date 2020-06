Speicherhersteller EMC kauft geheimes Flash-Start-up

Das mag in erster Linie auch daran liegen, dass DSSD seine Flash-Entwicklung abgesehen von einigen Patentanmeldungen praktisch im Geheimen vorantrieb. Dabei handelt es sich um eine serverseitige Flash-Speicherlösung, die hardwareseitig durch mehrere in einem System verbauten NAND-Chips realisiert wird, wie der langjährige Flash-Verantwortliche bei EMC, Daniel Cobb, im Gespräch mit der futurezone erklärt. Das Besondere daran ist, dass die Energieversorgung und die Kühlung von einem Hauptsystem verwaltet wird, und nicht mehr Bestandteil eines jeden einzelnen Flash-Bauteils ist.

Das von DSSD entwickelten System, dass 2015 erstmals in Form von Produkten realisiert und auf den Markt kommen soll, bedeute eine revolutionäre Weiterentwicklung in punkto Speicherdichte und Leistung. Auch die softwareseitigen Prozesse, wie Fehler-Korrekturen im Schreib- und Leseprozess, welche für die Zuverlässigkeit und Lebensdauer von Flash-Speicherlösungen im Business-Bereich unumgänglich sind, werden zentral verwaltet. "Der Flash-Speicher rückt so näher an die tatsächliche CPU, was enorme Performance-Leistungen nach sich zieht", so Cobb.