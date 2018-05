Spiegel-Online-Geschäftsführer wechselt zu Facebook

Der Geschäftsführer des Nachrichtenportals „Spiegel Online“, Jesper Doub (48), scheidet nach Verlagsangaben im Laufe dieses Jahres aus dem Hamburger Medienhaus aus. Doub wolle sich einer neuen beruflichen Herausforderung stellen, teilte der Spiegel-Verlag am Mittwoch mit.



Doub schrieb auf Facebook, beim weltgrößten Social-Media-Netzwerk Direktor für News-Partnerschaften in der Region Europa, Naher Osten und Asien zu werden. Der Manager war im Herbst 2014 zunächst als IT-Leiter zum Verlag gewechselt, im darauffolgenden Jahr wurde er Verlagsleiter sowie Geschäftsführer des Portals. Doub werde seine bisherige Funktion in den kommenden Monaten unverändert ausüben, um einen möglichst reibungsfreien Übergang zu ermöglichen.