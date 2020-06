Spotify bereitet Börsengang vor

Das schwedische Start-Up-Unternehmen schaltete eine Stellenanzeige, aus der Beobachter am Montag die Vorbereitung auf eine möglicherweise milliardenschwere Notierung am Aktienmarkt ableiteten. Gesucht werde ein Kandidat, der die Geschäftsberichte auf den Standard der US-Börsenaufsicht SEC bringen könne, heißt es in dem Jobangebot. Spotify äußerte sich nicht zu der Frage, ob ein Sprung auf Parkett in Planung sei. Ein Sprecher erklärte lediglich, die Bilanzen des wachsenden Unternehmens sollten korrekt bleiben und internationalen Standards entsprechen.