Österreichische Musikbranche setzt auf Streaming-Dienste

Generell gilt der Online-Musikmarkt als Hoffnungsträger und Zugpferd. Von 2012 auf 2013 konnte mit Musik in digitaler Form ein Plus von 17 Prozent erzielt werden. Das bedeutet Einnahmen in der Höhe von 31 Millionen Euro oder ein Viertel des Gesamtumsatzes. Allerdings ging der Download von Einzeltitel das erste Mal zurück, und zwar um neun Prozent. Dieser wurde aber durch einen leichten Anstieg der Album-Downloads und den massiven Zuwächsen aus Streaming-Einnahmen wieder gut gemacht. 2014 könnte nach Meinung von IFPI-Austria-Geschäftsführer Franz Medwenitsch der Turnaround im Gesamtmarkt geschafft werden.

Durch den angeheizten Wettbewerb, technische Innovationen und mehr Flexibilität in der Preisgestaltung werde sich in den kommenden Jahren beim Musik-Streaming noch einiges zum Positiven ändern, prophezeit Eder. So könnten etwa Beats Music, das erst kürzlich in den USA gelauncht wurde und ein Streaming-Dienst von YouTube, der Mitte des Jahres am US-Markt starten soll, künftig auch am österreichischen Markt für mehr Diversität und Schwung sorgen.