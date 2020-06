Telekom Austria bilanziert durchwachsen

Das vergangene Jahr war geprägt von starken Kundenverlusten in Bulgarien und Kroatien, dafür konnte der Konzern in Österreich kräftig zulegen. Die Kundenzahl am Heimatmarkt legte - auch dank des Kaufs des Mobilfunkdiskonters Yesss! - um 10 Prozent auf 5,7 Millionen zu. Zugleich gab das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) in Österreich 2013 um 17,5 Prozent auf 745,3 Mio. Euro nach. Der Umsatz sank um 4,6 Prozent auf 2,66 Mrd. Euro. In Bulgarien brach der Umsatz gar um 14,8 Prozent ein, in Kroatien um 7,4 Prozent. Im Gegenzug gab es in Weißrussland ein Umsatzplus von 10,1 Prozent.

In Österreich ist der Durchschnittsumsatz im Mobilfunk weiter rückläufig. 2004 wurden 37,1 Euro im Schnitt im Monat gezahlt, 2010 waren es 22 Euro, im Vorjahr 16,1 Euro. Die Zahl wird laut Telekom Austria-Chef Hannes Ametsreiter 2014 weiter zurückgehen. Unter Berücksichtigung der Kaufkraft würden in Österreich die Mobilfunktarife 29 Prozent unter dem Schnitt der EU liegen, so der Firmenboss. Im Vorjahr habe es jedenfalls bei der Telekom (A1) die geringste Wechselrate seit Beginn des Mobilfunkzeitalters gegeben (damals firmierte das Mobilfunkangebot der Telekom noch unter dem Namen Mobilkom).