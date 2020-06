Telekom Austria startet Milliarden-Kapitalerhöhung

Die Zeichnungsfrist beginnt am 10. und endet am 24. November. Die Bezugsrechte werden voraussichtlich ab dem 12. November bis zum 19. November an der Wiener Börse gehandelt. Ab dem 27. November sollen die neuen Aktien der Wiener Börse notieren. ÖIAG und Slim haben zudem eine sechsmonatige Sperrfrist vereinbart. Das bedeutet, die beiden Aktionäre dürfen sechs Monate lang keine Aktien verkaufen. Der Telekom-Aufsichtsrat hatte am Freitag in der Früh grünes Licht für die Geldspritze gegeben.

Die Kapitalerhöhung war seit längerem geplant und auch im Syndikatsvertrag zwischen ÖIAG und America Movil ausgemacht. Ende Oktober wurde verlautbart, dass die Erhöhung bis Jahresende anvisiert ist - "falls sich die aktuellen Marktgegebenheiten nicht gravierend verändern".

Das Geld soll die seit der LTE-Frequenzversteigerung angekratzte Kapitaldecke stärken sowie in den Breitbandausbau und in Zukäufe fließen, erklärte die Telekom am Freitag in einer Aussendung. Die ÖIAG erwartet, dass die Milliarde in "wertsteigernde Projekte" fließt, das seien die Telekom-Infrastruktur in Österreich und "sinnvolle Akquisitionen", sagte Nagiller.