Telekom pocht auf versprochene Breitband-Milliarde

Ob die Milliarde für den Netzausbau noch steht, ist unklar. „Ich habe dazu keine detaillierte Information“, sagte Telekom-Konzernchef Hannes Ametsreiter am Montag vor Journalisten. Als positiv wird zumindest gewertet, dass Doris Bures ( SPÖ), von der am Tag, an dem die Frequenzauktion endete, die Zusage „eine große Digitale Offensive zu starten“ kam, Verkehrsministerin bleibt.

Die Regierungspläne, die staatliche Industrieholding ÖIAG zu reformieren und so Privatisierungen bis zu einer Sperrminorität von 25 Prozent zu ermöglichen, sieht Ametsreiter entspannt. „Das hat keinen großen Impact“, sagte er und betonte, dass das aber Sache der Eigentümer sei. Österreich hält derzeit 28,4 Prozent an der Telekom Austria. 2014 könnte bei dem ehemaligen Staatsmonopolisten eine Kapitalerhöhung anstehen - zieht die ÖIAG da nicht mit, würde sich ihr Anteil verwässern.

Der Verband Alternativer Telekom-Netzbetreiber (VAT) sieht den "wettbewerbsfördernden Einsatz der versprochenen Breitbandmilliarde als Weg zu einer florierenden Telekommunikationslandschaft". Der VAT erhofft sich die Umsetzung der im Regierungsprogramm angekündigten Digitalen Offensive - in einer Form, die nicht nur den "Monopolisten weiter stärkt", sondern Wettbewerb fördert. Mitglieder des VAT sind unter anderem Drei, T-Mobile und Tele2.