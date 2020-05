Temelin-Betreiber bietet nun auch Mobilfunk an

Die zu zwei Dritteln staatliche Firma hat vor kurzem begonnen, Mobilfunk-Dienstleistungen anzubieten. Dafür hat sich CEZ in das Netz des größten Anbieters in Tschechien, Telefonica O2, eingemietet.

In drei Jahren will CEZ hunderttausende Kunden gewinnen und zum größten virtuellen Provider im Lande werden. Die Kunden will CEZ vor allem unter seinen 3,5 Millionen Abnehmern von Strom und Gas suchen, berichteten tschechische Medien am Mittwoch.