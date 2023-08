Teslas Finanzchef tritt überraschend zurück

Tesla hat überraschend einen neuen Finanzchef bekommen. Der langjährige Amtsinhaber Zachary Kirkhorn zog sich bereits am Freitag zurück, wie der Elektroauto-Hersteller am Montag mitteilte. Zu Gründen wurden keine Angaben gemacht.

Nachfolger wurde Vaibhav Taneja, der 2017 zu Tesla kam. Kirkhorn werde noch bis Jahresende für einen nahtlosen Übergang zur Verfügung stehen, hieß es.

Chefpositionen in einem Vorstand "überflüssig"

Kirkhorn war Tesla-Finanzchef seit 2019. Seit Frühjahr 2021 trug er als offiziellen Titel auch die Spaß-Bezeichnung „Master of Coin“ (Meister der Münze), die an die Serie „Game of Thrones“ angelehnt war. Firmenchef Elon Musk gab sich damals den Titel „Technoking“. Nachfolger Taneja wurde in der Mitteilung am Montag lediglich als Finanzchef vorgestellt.

Der Zeitpunkt von Kirkhorns Rückzug wirft auch ein neues Licht auf einen Tweet Musks vom Wochenende. Der Tesla-Chef schrieb am Sonntag, die ganzen Chef-Positionen in einem Vorstand seien überflüssig.