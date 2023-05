Whistleblower spielte Zeitung brisante Tesla-Geheimnisse zu

Tesla bietet 3 Varianten seines Autopiloten an: Autopilot, Enhanced Autopilot und Full Self Driving (FDS). Sämtliche Pakete sind als "Autonomes Fahren Level 2" eingestuft, wo die Fahrer*innen ihre Hände jederzeit am Lenkrad lassen müssen.

Der Basic Autopilot verfügt dabei über einen Tempomaten mit Abstandsregler sowie einen Lenkassistenten. Der Enhanced Autopilot bietet zusätzlich einen Spurwechselassistenten, eine Unterstützung beim Parken und eine Funktion, bei der das Auto selbstständig ausparkt und zu den Eigentümer*innen navigiert.

Das FDS-Paket ergänzt den Funktionsumfang um einen Verkehrs- und Stoppschildassistenten. Außerdem soll der Full-Self-Driving-Modus um einen Lenkassistenten für den Stadtverkehr erweitert werden.