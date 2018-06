Toyota investiert eine Milliarde Dollar in Fahrdienst Grab

100 Millionen Nutzer

Uber wie auch Grab vermitteln in erster Linie Fahrgäste an Privattaxis - ein Geschäftsmodell, das in vielen Ländern umstritten ist. Die Grab-App läuft weltweit auf mehr als 100 Millionen mobilen Geräten und täglich werden über sie mehr als sechs Millionen Fahrten gebucht. Grab konkurriert vor allem mit dem indonesischen Anbieter Go-Jek, der in den nächsten Monaten nach Vietnam, Thailand, Singapur und in die Philippinen expandieren will.