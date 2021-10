Trends und Innovationen im Handel beim TECH DAY 2021

Führende Vertreter*innen aus Handel, Tech und Start-ups werden am 18.11. in Wien zu Payment, Loyalty, eCommerce, Krypto und NFT diskutieren.

Wahrscheinlich war Onlinehandel noch nie so gefragt wie jetzt. Kleine und große Unternehmen und Händler suchen daher permanent nach neuen Innovationen für eCommerce und Payment-Trends. Dafür bietet der Handelsverband mit dem TECH DAY 2021 am 18. November eine Plattform zum Diskutieren, Lernen und Networken.

Renommierte Speaker

Die ersten Speaker sind bereits bekannt. Besucher*innen können Vorträge von Pauline Schreuder (Nespresso), Franz Tretter (hello again), Florian Gschwandtner (Leaders21, angefragt), Beate Meinl-Reisinger (NEOS, angefragt), Bernd Schuh (COPE), Birgit Kraft-Kinz (Kraftkinz), Martin Sprengseis (bluesource) und Rainer Will (Handelsverband) besuchen. Die Liste der Vortragenden wird in den kommenden Tagen erweitert. Die Moderation wird erneut Réka Artner übernehmen.

Im Rahmen des TECH DAY 2021 wird der Handelsverband zum 6. Mal die Austrian Retail Innovation Awards vergeben, in den Kategorien Best In-Store Solution, Best Online bzw. Mobile Solution und Best Omnichannel Innovation. Hier konnten 2020 SanLucar und Barcotec, Greenstorm und Monkee sowie RedZac gewinnen und sich damit gegen mehr als 50 Einreichungen durchsetzen. Wer 2021 die Trophäen mit nach Hause nehmen darf, wird eine hochkarätige Fachjury entscheiden.

Der TECH DAY 2021 findet am 18. November 2021 von 13 Uhr bis 18 Uhr statt. Die Teilnehmenden kommen in der ThirtyFive Eventlocation der Vienna Twin Towers am Wienerberg zusammen. Tickets können noch bis 11.11. bzw. 12.11. hier gekauft werden.

Dieser Artikel ist im Rahmen einer Kooperation zwischen futurezone und dem Handelsverband entstanden.