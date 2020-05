Twitter-Mitbegründer jagt Erfolg mit neuer App

Sie solle den Spaßfaktor erhöhen, sagte Stone dem Magazin „Technology Review“. „Jelly“ habe den Leuten „nicht genug Spaß gemacht“. Sie hätten sie benutzt, um Hilfe bei Matheaufgaben zu bekommen, berichtete Stone in dem Interview, das am Dienstag online veröffentlicht wurde.

Bei der neuen App „Super“ sei die Ursprungsidee gewesen, aus Frage und Antwort einfach Antwort und Frage zu machen, sagte Stone. Nutzer können in der App aus verschiedenen Vorgaben wie „The Worst“ (Das Schlimmste), „I love“ (Ich liebe) oder „We should“ (Wir sollten) auswählen, ihre eigene Botschaft ergänzen und das ganze mit Hintergrundbildern aufhübschen. „Das Ding sollte einfach verrückt und spaßig sein“, sagte Stone über die App, die seit einige Monaten auf dem Markt ist.

Ob Stone mit „Super“ durchstarten wird, ist noch offen. Bisher haben nur einige zehntausend Android-Nutzer die App auf ihren Handys installiert. Für iPhone-Nutzer sind solche Zahlen nicht öffentlich verfügbar. Stone gründete Twitter gemeinsam mit Evan Williams und Jack Dorsey, zog sich aber 2011 aus der Firma zurück.