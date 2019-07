Twitter verbucht dank Steuergutschrift Milliardengewinn

Twitter hat im vergangenen Quartal sein Werbegeschäft deutlich ausgebaut. Der Umsatz des US-Kurznachrichtendienstes stieg im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 841 Mio. Dollar (756,6 Mio. Euro). Unterm Strich verbuchte Twitter einen Quartalsgewinn von 1,1 Mrd. Dollar - den Ausschlag dafür gab aber eine Steuergutschrift von gut einer Milliarde Dollar.

Die Zahl täglich aktiver Nutzer, denen Twitter Werbeanzeigen zeigen kann, legte binnen drei Monaten von 134 auf 139 Millionen zu. Das Unternehmen nennt die früher maßgebliche Zahl mindestens einmal im Monat aktiver Nutzer, die zuletzt bei mehr als 330 Millionen lag, seit einiger Zeit nicht mehr. Jetzt teilt Twitter auch nur mit, wie viele Nutzer täglich auf die Plattform über die Website des Dienstes oder Apps mit Werbeanzeigen zugreifen.

USA bleiben stärkster Markt

Twitter macht nach wie vor mehr als die Hälfte seines Geschäfts in den USA, im zweiten Quartal lag der Umsatz dort bei 455 Mio. Dollar - ein Sprung von 24 Prozent. Außerhalb des Heimatmarktes wuchsen die Erlöse um zwölf Prozent auf 386 Mio. Dollar, wie Twitter am Freitag mitteilte. Die Aktie legte in einer ersten Reaktion auf die Zahlen im vorbörslichen Handel um rund 7 Prozent zu.