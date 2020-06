Uber-Chef verspricht 50.000 neue Jobs in Europa

"It's only the beginning" ("Es ist erst der Anfang"). Unter diesem Motto steht heuer die Technologie- und Innovationskonferenz Digital Life Design (DLD), die am Sonntag in München begann. Diesen Spruch machte sich auch der erste Stargast des dreitägigen Branchentreffs, Uber-Gründer Travis Kalanick, zu eigen. Kalanick kündigte an, heuer in Europa durchstarten zu wollen.

In Städten wie London und Paris, aber auch in den Niederlanden und Belgien, gehe das Geschäft schon heute gut, sagte der Gründer des Fahrtendienstvermittlers, über den Passagiere per App Wagen bestellen können. In London, wo Uber seit zweieinhalb Jahren aktiv ist, habe man bereits eine Million Fahrgäste gezählt. In anderen europäischen Städten wolle man schon bald ähnliche Zahlen erreichen, sagte der Uber-Chef, dessen 2010 gegründetes Unternehmen weltweit in mehr als 270 Städten aktiv ist und von Investoren mittlerweile mit rund 40 Milliarden Dollar bewertet wird.