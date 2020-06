„Unternehmen machen bei Big Data Pause“

Während also Großkonzerne nach der richtigen Business-Strategie suchen, haben Schmarzo zufolge derzeit gerade kleinere und mittlere Unternehmen beim Thema Big Data die Nase vorne. „Die Erklärung ist recht einfach: Während in den Großkonzernen riesige IT- und Business-Departments oftmals gegeneinander arbeiten, haben KMUs diesen Luxus nicht. Da müssen die ITler und Business-Verantwortlichen an einem Strang ziehen und konnten so gemeinsam Projekte umsetzen, bei denen das Kerngeschäft von einer profunden Datenanalyse profitiert“, sagt Schmarzo.

Beispiele, wo mit Big Data bereits Geld verdient werden kann, gibt es aber ebenfalls. Einige Windturbinen-Hersteller etwa setzen bereits auf Analysetools, die den notwendigen Austausch von Turbinenteilen berechnen, bevor durch einen tatsächlichen Ausfall der gesamten Maschine große Kosten entstehen. Das Reisevergleichsportal Checkfelix berechnet aus den riesigen Datenbeständen, ob ein Flug für potenzielle Käufer bald teurer oder billiger wird. Und in den USA versucht die Apollo Group, mit Online-Universitätslehrgängen, die mittels Big-Data-Erkenntnissen optimiert werden, das Bildungssystem auf den Kopf zu stellen.